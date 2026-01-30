La diputada Diana Romero, esposa del vicepresidente Edmand Lara, se encuentra estable y en proceso de recuperación, luego de haber sufrido una descompensación de salud este viernes mientras se encontraba en las oficinas de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz.

La legisladora fue evacuada de emergencia y trasladada a la Caja Petrolera de Salud, donde recibió atención médica inmediata. La información fue confirmada por la vicepresidenta de la Brigada Parlamentaria, Mónica Fernández, quien brindó un parte tranquilizador.

“Ha salido el doctor a comentarnos que la diputada Diana Romero se encuentra estable. Ingresó con un dolor intenso de cabeza. Como ustedes saben, ella tiene un problema de salud y en anteriores ocasiones ya se han presentado episodios similares, incluso al finalizar sesiones de la Brigada Parlamentaria”, explicó Fernández.

La autoridad indicó que la diputada permanecerá bajo observación médica mientras se le practican nuevos estudios clínicos, los cuales serán contrastados con exámenes previos que están siendo llevados por sus familiares.

“Ya están llegando los familiares con los estudios anteriores y se le realizarán nuevos exámenes. Por el momento nos han informado que está estable y se encuentra bien, lo que nos deja más tranquilos”, agregó.

Desde la Brigada Parlamentaria expresaron su respaldo a la legisladora y se mantendrán atentos a su evolución médica en las próximas horas.

