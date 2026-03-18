Alerta en 4 departamentos: lluvias provocan derrumbes y cortes en carreteras

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que, debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días, se han producido derrumbes en distintos tramos carreteros de estos departamentos, lo que ha generado cortes parciales y alertas de circulación.

Las autoridades advierten que las condiciones en las rutas pueden cambiar de manera repentina, por lo que se recomienda a los conductores extremar precauciones al momento de viajar.

Entre las principales medidas de seguridad, se aconseja:

Conducir con prudencia

Usar siempre el cinturón de seguridad

Mantener las luces encendidas

Respetar la señalización vial

La ABC pide a la población mantenerse informada a través de canales oficiales antes de emprender viajes, ya que las lluvias continúan afectando la transitabilidad en varias regiones del país.

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