Policial

Maniataron al vendedor: violento asalto sacude el mercado La Paz de Cochabamba

El hecho ocurrió en uno de los mercados más concurridos de Cochabamba. La víctima fue reducida por delincuentes que huyeron con mercadería aún no cuantificada.

Red Uno de Bolivia

30/01/2026 14:43

Maniataron al vendedor: violento asalto sacude el mercado La Pampa. Captura de video
Cochabamba, Bolivia

Un violento asalto generó momentos de pánico este viernes en el mercado Central - mercado La Paz, uno de los centros de abasto más concurridos de la ciudad de Cochabamba, donde el propietario de una tienda distribuidora de electrodomésticos fue reducido y maniatado por presuntos delincuentes.

De acuerdo con información preliminar, los antisociales lograron llevarse diversos artefactos, aunque hasta el momento no se ha cuantificado el monto exacto del robo.

“Se ha registrado un hecho delictivo al interior de una tienda de electrodomésticos en el mercado La Pampa. Existe una persona que ha sido maniatada y aún no contamos con datos sobre la cuantía del robo”, informó el comandante departamental de la Policía de Cochabamba, coronel Alejandro Basto.

Tras recibir la alerta, efectivos policiales se trasladaron de inmediato al lugar y se activó el Plan Z, con el objetivo de identificar y capturar a los responsables del hecho.

"Vamos a hacer lo imposible para establecer este hecho y se requiere de la colaboración de los locatarios", agregó el jefe policial.

Las investigaciones continúan, mientras se aguarda mayor información sobre este incidente que ocurrió en medio de un mercado abarrotado de comerciantes y compradores, lo que incrementó la preocupación por la seguridad en la zona.

