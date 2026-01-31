Tu momento es hoy: llega el Gran Casting de Red Uno a Santa Cruz

¡La espera terminó! Este sábado 31 de enero es el gran día y Santa Cruz se convierte en el punto de encuentro del talento musical boliviano. Red Uno abre sus puertas para realizar el Gran Casting de Canto, una oportunidad única para quienes sueñan con vivir de su voz.

¿No lograste enviar tu audición por WhatsApp? No te quedes fuera. La producción de Red Uno confirmó que el casting es presencial y abierto, por lo que puedes presentarte directamente y demostrar tu talento frente al jurado.

La cita es desde las 08:00 de la mañana en las instalaciones de Red Uno, ubicadas en la calle Fortín Toledo esquina Canadá. No importa tu estilo musical ni tu experiencia previa: si tienes pasión, actitud y una voz auténtica, este escenario es para ti.

Red Uno busca más que buenas voces: busca historias reales, emociones verdaderas y sueños gigantes. Hoy puede ser el inicio de tu camino en la industria musical boliviana.

Prepárate, respira hondo y canta como nunca. El momento de brillar es hoy.

GRAN CASTING

📅 Fecha: Sábado 31 de enero

⏰ Hora: Desde las 08:00 a.m. (llegar temprano)

📍 Lugar: Calle Fortín Toledo esquina Canadá – Red Uno Santa Cruz

✅ Requisito: Ser mayor de edad

