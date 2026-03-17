“Tienes un diamante que pulir”: Noelia desata elogios y ya tiene su equipo en Duelo de Voces

La representante paceña subió al escenario con fuerza, pero fueron las devoluciones del jurado —entre elogios y críticas directas— las que encendieron el momento más comentado de la noche.
16/03/2026 22:49
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La segunda presentación de la noche en La Gran Batalla – Duelo de Voces lo tuvo todo: potencia, nervios… y frases que encendieron las redes.
Noelia Barrientos, de 29 años y representante de La Paz, apostó por “Vivir así, es morir de amor” de Nathy Peluso. Una elección fuerte, intensa… y desafiante.
“Me encantó tu voz”
Las primeras devoluciones llegaron con elogios claros:
“Me encantó tu voz… si yo fuera tu mentora, potenciaríamos eso”, lanzó Lilibeth Temo.
Pero rápidamente apareció el otro lado de la moneda:
“Hay bastantes puntos para mejorar… hay que trabajar la conexión”, advirtió Juan Pablo Ojeda.
“Te faltó creértela”
Una de las frases más directas de la noche llegó sin rodeos:
“Es una canción con mucha fuerza… pero tienes que ponerle más ‘me la creo’”, disparó Maisa Roca.
Y el diagnóstico se repetía:
“Estabas un poquito nerviosa… cantaste bien, pero te faltó tranquilidad”, explicó Franklin Trigo.
Nervios, pero con potencial
El análisis fue claro: talento hay… pero aún en construcción.
“Hubo algunas desafinaciones, pero se puede trabajar”, señaló Vanesa Añez.
“Se puede potenciar mucho más tu voz”, coincidió Carlos Pérez.
“Ya eres una artista”
Y cuando parecía que todo quedaba en observaciones, llegó el giro:
“Ya eres una artista… tienes una voz única”, afirmó Jesús Oliva.
Pero la frase que terminó de encender todo fue:
“Hay un diamante que pulir”, sentenció David Dionich.
El veredicto final
Incluso desde el jurado hubo una lectura clara del momento:
“Saliste de tu zona de confort, pero tienes un gran potencial”, evaluó Diego Ríos.
Y tras la decisión final… llegó la recompensa:
* Noelia fue elegida para el equipo de David Dionich y Jesús Oliva
Una noche que lo dijo todo
Elogios, críticas, nervios y emoción. Una presentación que no pasó desapercibida.
Porque en La Gran Batalla – Duelo de Voces, no basta con cantar bien…
También hay que creérsela.
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