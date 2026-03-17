“Tienes un diamante que pulir”: Noelia desata elogios y ya tiene su equipo en Duelo de Voces

La segunda presentación de la noche en La Gran Batalla – Duelo de Voces lo tuvo todo: potencia, nervios… y frases que encendieron las redes.

Noelia Barrientos, de 29 años y representante de La Paz, apostó por “Vivir así, es morir de amor” de Nathy Peluso. Una elección fuerte, intensa… y desafiante.

“Me encantó tu voz”

Las primeras devoluciones llegaron con elogios claros:

“Me encantó tu voz… si yo fuera tu mentora, potenciaríamos eso”, lanzó Lilibeth Temo.

Pero rápidamente apareció el otro lado de la moneda:

“Hay bastantes puntos para mejorar… hay que trabajar la conexión”, advirtió Juan Pablo Ojeda.

“Te faltó creértela”

Una de las frases más directas de la noche llegó sin rodeos:

“Es una canción con mucha fuerza… pero tienes que ponerle más ‘me la creo’”, disparó Maisa Roca.

Y el diagnóstico se repetía:

“Estabas un poquito nerviosa… cantaste bien, pero te faltó tranquilidad”, explicó Franklin Trigo.

Nervios, pero con potencial

El análisis fue claro: talento hay… pero aún en construcción.

“Hubo algunas desafinaciones, pero se puede trabajar”, señaló Vanesa Añez.

“Se puede potenciar mucho más tu voz”, coincidió Carlos Pérez.

“Ya eres una artista”

Y cuando parecía que todo quedaba en observaciones, llegó el giro:

“Ya eres una artista… tienes una voz única”, afirmó Jesús Oliva.

Pero la frase que terminó de encender todo fue:

“Hay un diamante que pulir”, sentenció David Dionich.

El veredicto final

Incluso desde el jurado hubo una lectura clara del momento:

“Saliste de tu zona de confort, pero tienes un gran potencial”, evaluó Diego Ríos.

Y tras la decisión final… llegó la recompensa:

* Noelia fue elegida para el equipo de David Dionich y Jesús Oliva

Una noche que lo dijo todo

Elogios, críticas, nervios y emoción. Una presentación que no pasó desapercibida.

Porque en La Gran Batalla – Duelo de Voces, no basta con cantar bien…

También hay que creérsela.

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