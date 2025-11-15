¡La llevaba en caballo! Un hombre le quitó la vida de manera despiadada a una mujer

Un escalofriante feminicidio conmocionó a la ciudad brasileña de Igarassu, en el estado de Pernambuco. La Policía detuvo a un hombre tras hallar el cuerpo de una joven de 23 años en un descampado ubicado detrás de una comisaría local.

El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles. El agresor, identificado como Michael Martins da Silva, fue captado por cámaras de seguridad montado en un caballo mientras trasladaba a la mujer inconsciente hacia una zona de monte. En las imágenes, se observa cómo intenta acomodarla para que permanezca sentada; aproximadamente media hora después, el hombre fue visto saliendo solo del lugar.

La víctima, Maria Natali Laurindo da Fonseca, fue encontrada desnuda, con el cráneo destrozado por una piedra y múltiples heridas de arma blanca en el tórax. Ante la gravedad del ataque, la Justicia ordenó la prisión preventiva de Martins da Silva bajo la carátula de femicidio.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría de Igarassu, con el apoyo de la 6ª Comisaría de Homicidios de Paulista, en el área metropolitana de Recife. Las autoridades aguardan los resultados de la autopsia para determinar si la joven también fue víctima de abuso sexual.

Este caso ha generado conmoción en la comunidad, que exige justicia y medidas más estrictas para prevenir la violencia contra las mujeres en la región.

