¡La golpeó con un casco! Hombre atacó a su compañera de trabajo en Brasil (Video)

Un violento episodio registrado en cámara de seguridad dejó a una mujer guardia de seguridad con múltiples heridas en la cabeza, luego de ser atacada por un compañero mientras cumplía sus labores en el barrio de Itapua, Brasil.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:13 de la mañana del 8 de noviembre, cuando la víctima, cumpliendo con su trabajo de controlar el acceso vehicular, le prohibió el paso a su compañero por supuestamente circular en sentido contrario. La negativa desató la furia del hombre, identificado como Diego, quien perdió el control y se abalanzó sobre ella.

Las imágenes captadas por la cámara de vigilancia muestran cómo el agresor propina al menos cinco golpes en la cabeza de la mujer con un casco de motocicleta, mientras ella intenta protegerse y solicita auxilio a través de la radio, sin que ningún tercero interviniera para frenar el ataque.

Tras la agresión, el agresor recoge sus pertenencias y abandona la cabina, mientras la víctima permanece conmocionada, informando de lo ocurrido. Medios locales confirmaron que la mujer estaba cumpliendo sus funciones como guardia de seguridad en el momento del ataque.

Posteriormente, tras la difusión de fotografías de su rostro en redes sociales, Diego se presentó voluntariamente en la Comisaría de Itapuã. Mientras tanto, el Ministerio Público continúa con las investigaciones para deslindar responsabilidades y determinar la situación jurídica del agresor.

Imágenes sensibles:

Mira la programación en Red Uno Play