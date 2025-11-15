Un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales muestra el momento exacto en el que dos delincuentes fueron atropellados en dos ocasiones por un conductor durante un intento de robo en las calles de Brasil. La impactante escena ha generado una ola de comentarios y debates en plataformas digitales.

Los hechos ocurrieron a las 11:46 horas del sábado 8 de noviembre, en el vecindario de Curicica, en la zona suroeste de Río de Janeiro, y quedaron registrados por una cámara de seguridad ubicada en la calle Porto Vitória, justo en el lugar donde sucedió todo.

Según informaron las autoridades locales, los dos sujetos involucrados habían cometido otros atracos esa misma mañana en la zona. En la grabación se observa cómo los delincuentes, que se desplazaban en moto, identifican una camioneta que salía de un domicilio y deciden atacarla. Sin embargo, un segundo vehículo se cruza en su camino y el copiloto apunta con un arma al conductor. La reacción del automovilista fue inmediata: los embistió, provocando su primer atropello.

¡Terminaron atropellados! Delincuentes pretendían atracar a un conductor (VIDEO). Foto: Red Uno

El copiloto fue el más afectado, ya que salió proyectado y colisionó con otro vehículo estacionado, quedando gravemente herido. Su cómplice apenas sufrió golpes y llegó a acercarse para auxiliarlo, pero el conductor de la camioneta retrocedió y los embistió por segunda vez. En esta segunda embestida, uno de los delincuentes quedó completamente bajo las llantas del vehículo, mientras que el otro logró esquivar el impacto y huyó corriendo del lugar.

La Policía Militar del batallón de Jacarepaguá desplegó un operativo para capturar al fugitivo, que fue detenido minutos después, y se le incautó un arma junto con objetos robados en atracos anteriores. El segundo delincuente fue trasladado al hospital bajo custodia policial; hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Por su parte, el conductor que atropelló a los delincuentes no ha sido localizado, y trascendió de manera extraoficial que habría sido víctima de un robo por parte de los mismos individuos momentos antes del incidente. Las autoridades continúan investigando los hechos y se espera que en los próximos días se den más detalles sobre este mediático caso que ha estremecido a Río de Janeiro.

Mira el video:

