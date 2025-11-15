Explosión de fábrica en Argentina: video de una persona despedida por la onda expansiva

Un estremecedor video que circula en redes muestra el momento exacto en que una persona es lanzada por los aires mientras grababa el incendio seguido de una explosión en una planta química del Polo Industrial Spegazzini, en Ezeiza, Buenos Aires, Argentina.

El estallido, ocurrido la noche del viernes 14 de noviembre, dejó un saldo preliminar de al menos 22 heridos y causó graves daños en varias instalaciones. La onda expansiva generada por la explosión fue captada por vecinos y transeúntes, quienes describen un fortísimo olor químico que se extendió por los alrededores.

Más de 20 dotaciones de bomberos trabajan para controlar las llamas y evitar nuevos incidentes. Las autoridades, por su parte, ordenaron el cierre de la bajada de Spegazzini en la autopista Ezeiza–Cañuelas y convocaron a todos los cuerpos de emergencia de municipios cercanos.

Protección Civil de la localidad emitió un comunicado urgente para los vecinos: “Permanezcan en sus casas con puertas y ventanas cerradas hasta que se controle la emanación de humo y gases producto de la explosión.”

La causa de la explosión aún se desconoce, y la situación continúa en desarrollo mientras los equipos de rescate evalúan daños y posibles víctimas adicionales.

