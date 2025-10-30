VIDEO: Explosión de camión de aguas residuales deja un herido en Tailandia

Un grave accidente se registró en Tailandia cuando un camión de succión de aguas residuales explotó de forma repentina mientras se realizaban labores de mantenimiento. Como resultado, un hombre sufrió heridas de consideración y fue trasladado de urgencia a un centro médico cercano.

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión se habría producido por la acumulación de gases en el interior del tanque, los cuales, al no tener una vía de escape, generaron una presión interna que terminó provocando la detonación.

Especialistas que investigan el hecho recomendaron extremar las medidas de seguridad en este tipo de trabajos, especialmente mantener las tapas abiertas para permitir la liberación de gases antes de proceder con la limpieza o el mantenimiento de los equipos.

El suceso ha generado preocupación entre las empresas de saneamiento, que ahora revisan sus protocolos de seguridad para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.

