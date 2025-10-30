“¡Mi gato me salvó la vida!”: felino alertó a su dueño sobre incendio (Video)

Lo que comenzó como una noche tranquila se convirtió en un episodio de terror y heroísmo en un humilde domicilio del oeste de Rosario, Argentina. César, un hombre que dormía plácidamente, despertó gracias a la inesperada intervención de su pequeño gato, que lo mordió para alertarlo de un peligro mortal, un incendio que amenazaba con consumir todo a su paso.

“Me salvó el gato que me mordió. Yo estaba dormido y el monóxido de carbono me estaba adormeciendo por completo. Cuando me muerde y miro para arriba, ya estaba todo el fuego cayendo del techo. Perdimos todo, absolutamente todo”, relató César, aún con la voz temblorosa por la conmoción.

Gracias a la alerta del felino heroico, no sólo César logró escapar, sino también una familia con dos niñas que vivía en la misma vivienda. Sin embargo, la tragedia también dejó un saldo doloroso, no todos los animales pudieron ser rescatados. “Ya no se lograron salvar dos perritas de los vecinos, pero las nenas, los vecinos y el gato estamos bien”, aseguró César a emisoras locales.

El relato de César revela el caos y la desesperación de aquel momento: mientras el fuego devoraba todo a su alrededor, su perro intentaba protegerlo y los vecinos se apresuraban a sofocar las llamas y auxiliar a los atrapados. “Salgo para afuera y ya estaban todos los vecinos golpeando la puerta, tratando de entrar y apagar el fuego. Perdimos todo: muebles, pertenencias, todo”, contó.

A pesar de la devastación material, César no olvida la valentía de quienes lucharon contra el incendio. “Le doy las gracias a los bomberos, hicieron todo lo posible. Incluso lloraban por los animales que no pudieron salvar”, añadió.

Un gatito que mordió a su dueño se convirtió en el héroe silencioso de una noche que nadie olvidará en Rosario.

