¿Es real? Se le aparece su esposo fallecido mientras armaba su altar

Un clip publicado en TikTok muestra a una mujer preparando el altar de su difunto esposo, hasta que él aparece frente a la cámara, generando debate sobre si se trata de un fenómeno real o un montaje.

Ligia Portillo

30/10/2025 10:41

VIDEO: ¡Aterrador! Se le aparece su esposo fallecido mientras armaba su altar. Foto: Captura de pantalla
México

Un video que ha dejado helados a los internautas se viralizó en México durante los últimos días. En las imágenes se observa a una mujer colocando con cuidado flores, velas y fotografías en el altar de su esposo fallecido, en el marco de las tradicionales ofrendas del Día de Muertos.

Todo transcurre con normalidad hasta que, de repente, la mujer se voltea y aparece su esposo, sentado frente a la cámara, con una sonrisa inquietante, piel pálida y ojos que brillan en la oscuridad. La reacción de los usuarios en TikTok no se hizo esperar: muchos afirmaron sentir miedo y confusión, mientras otros cuestionaron la autenticidad del video.

“Es imposible que esto sea real, seguro es edición”, comentó un internauta, mientras que otro aseguró que “el video transmite un escalofrío real, parece algo sobrenatural”.

Por ahora, el misterio continúa y los usuarios siguen compartiendo el clip, generando miles de comentarios y debates sobre lo paranormal y lo posible dentro del mundo digital.

¿Realidad o montaje? 

Mira el video:

 

