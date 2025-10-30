¿Tráfico de pacientes? Sedes investigará denuncias de traslado irregular de pacientes a clínicas privadas

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) inició investigaciones tras denuncias sobre un presunto tráfico de pacientes, luego de que 17 personas heridas en el embarrancamiento de Morochata fueran trasladadas a clínicas privadas sin seguir los protocolos establecidos.

Según el jefe de Calidad de Servicios del Sedes, Vladimir Ticona, se solicitó un informe detallado a las clínicas y empresas de ambulancias involucradas para esclarecer quién tomó la decisión de derivar a los pacientes y cuáles fueron los recorridos realizados.

“Lo primero es precautelar la vida de los pacientes. Si se confirma que las ambulancias y clínicas privadas direccionaron a los pacientes sin atender primero en un establecimiento público con capacidad resolutiva, se aplicarán sanciones”, advirtió Ticona.

Desde la Clínica Álvarez, uno de los centros que recibió inicialmente a los heridos, denunciaron que las derivaciones se hicieron sin pagar y sin respetar los protocolos de traslado.

La doctora, Vania Álvarez explicó que ambulancias externas llegaron directamente para llevar a los pacientes a otro centro privado, lo que calificó como un hecho “no ético” que pone en riesgo la salud de las personas. “No retenemos a los pacientes, pero debe haber coordinación entre centros para derivarlos de manera segura. No estamos traficando materiales, sino vidas”, sostuvo.

Por su parte, la Clínica Santa Rita rechazó cualquier irregularidad y aseguró que los traslados se realizaron a solicitud de los familiares, quienes consideraron que no contaban con la atención adecuada en otros centros. El médico Danny Rocha indicó que los pacientes fueron trasladados en ambulancia con todos los cuidados y que actualmente están siendo atendidos y evaluados clínicamente.

El Sedes espera que las denuncias se formalicen para poder determinar responsabilidades y aplicar sanciones en caso de que se confirmen las irregularidades.

