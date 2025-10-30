Hace tres meses, Crypto, un pequeño mestizo de apenas un año y medio, fue rescatado en la zona del Castillo, al lado de Sacaba, departamento de Cochabamba. Sucio, desnutrido, deshidratado y con una grave herida que le costó un ojo, este can de mirada desconfiada deambulaba solo por las calles, hasta que un grupo de voluntarios decidió cambiar su destino.

“Fuimos a buscarlo, pero no fue nada sencillo. Tuvimos que recurrir a dardos tranquilizantes porque era muy desconfiado, nos quería morder y escapaba cada vez que intentábamos acercarnos”, recuerda Ángel de la Cruz, voluntario que participó en el rescate.

Tras una semana en la unidad de Zoonosis recibiendo primeros auxilios, Crypto fue trasladado a la veterinaria Tustifus, donde recibió atención completa y empezó su recuperación. Con paciencia y mucho cariño, logró superar el moquillo, varias heridas y, aunque perdió la córnea del ojo izquierdo en una pelea callejera, su espíritu sigue intacto.

“Crypto”, el perrito con corazón de superhéroe que busca un hogar. Foto: Red Uno

“El único procedimiento que le falta es la cirugía de enucleación, porque ese ojito ya no es funcional. Pero fuera de eso, está muy travieso y lleno de energía”, explica Freddy Pinto, el veterinario que lo cuida.

El nombre de Crypto nació de una curiosa coincidencia, llegó a la veterinaria con una polera de Superman, y su parecido con el famoso perrito del cómic inspiró su nuevo nombre.

Hoy, Crypto vive temporalmente en la veterinaria, pero necesita una familia que le dé amor y un hogar definitivo. “Hemos llevado a Crypto a campañas de adopción, pero por alguna razón todavía no encuentra a esa persona que le quiera dar una vida feliz. Es un cachorro con mucha energía y cariño para dar”, agrega Ángel.

Esta historia demuestra que con amor, paciencia y compromiso, incluso los casos más difíciles pueden tener un final feliz. Crypto espera, con su mirada llena de esperanza, a la familia que lo adopte y le dé la vida que merece.

Si quieres ayudar o abrir tu hogar a Crypto, puedes llamar al 764-73763.

Mira el video:

