Felcc desarticula banda que robaba y amenazaba a pasajeros en micros de Santa Cruz

Un operativo sorpresa ejecutado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) permitió la captura de más de 10 personas sospechosas de integrar una peligrosa banda dedicada a robar y amenazar a pasajeros dentro de los micros en distintos puntos de Santa Cruz de la Sierra.

El director de la Felcc, Gustavo Astilla, informó que este despliegue se realizó de manera simultánea en varias zonas de la ciudad, luego de un estudio de “mapa de calor” que permitió identificar los sectores donde más se reportaban estos hechos delictivos.

“Nos hemos organizado hoy para salir a diferentes zonas y como primer resultado tenemos siete personas arrestadas. Aún hay patrullas desplazadas en distintas áreas y el trabajo continuará. Estas personas abordaban los micros y amenazaban a los pasajeros con estiletes o armas blancas para despojarlos de sus pertenencias”, explicó Astilla.

Durante las últimas semanas, la FELCC ya había presentado varios casos de detenidos que actuaban bajo el mismo modus operandi, incluso algunos ya fueron remitidos al penal de Palma Sola.

El operativo se concentró especialmente entre el cuarto y el primer anillo, abarcando zonas como Los Arenales, el Plan 3.000 y la Villa Primero de Mayo, donde los robos dentro del transporte público habían generado alarma entre los vecinos y pasajeros.

Astilla adelantó que la investigación continúa y que en las próximas horas se presentará a otro grupo de aprehendidos presuntamente vinculados a la misma organización criminal.

Mira la programación en Red Uno Play