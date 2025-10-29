“Le dije ‘Chao’, no me despedí bien”: Perdió a su esposa en el fatal accidente en Morochata

El fatal accidente ocurrido en la carretera a Morochata dejó historias que estremecen. Una de ellas es la de Juan López, un hombre que quedó viudo tras perder a su esposa Rebeca Mamani, de 26 años, en la tragedia que cobró la vida de 17 personas.

Rebeca viajaba junto a sus dos hijos, de 11 y 6 años, quienes se salvaron de milagro, pero permanecen internados en la clínica Santa Rita, en Quillacollo. Las heridas que sufrieron son graves y los gastos médicos superan los 35 mil bolivianos, una suma imposible de cubrir para Juan, quien no tiene recursos.

Entre lágrimas y con la voz quebrada, Juan contó su calvario: “Mi esposa ha fallecido y mis hijos están internados. Ya han sido operados, pero necesito más dinero. La cuenta es muy alta… ¿de dónde puedo sacar? Mi esposa se llamaba Rebeca Mamani, tenía 26 años. No me despedí de buena forma, solo le dije 'chao', y eso me duele mucho. Por favor, ayúdenme, necesito ayuda”.

Hoy, entre el dolor de la pérdida y la angustia por el futuro de sus hijos, Juan solo tiene fuerzas para pedir solidaridad.

“Mi hijita ya se operó de la cabeza, el monto que salió es más de 35 mil bolivianos. No sé cuánto será todavía la cuenta de mi hijito. Yo soy de escasos recursos, no tengo de dónde pagar”, relató con la esperanza de que alguien escuche su súplica.

Quienes deseen colaborar con Juan López pueden comunicarse al 745-34613. Cada aporte, por pequeño que sea, puede marcar la diferencia para esta familia que hoy necesita no solo ayuda económica, sino también consuelo y apoyo humano.

