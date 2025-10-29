TEMAS DE HOY:
Policial

¡Intentó escapar! Huía de su agresor, el vecino quiso ayudar, pero ambos fueron apuñalados

Una mujer que huía de la violencia de su pareja fue apuñalada junto a su vecino, quien intentó defenderla. El agresor ya fue aprehendido y la víctima se encuentra hospitalizada con heridas graves.

Ligia Portillo

29/10/2025 10:45

¡Intentó escapar! Huía de su agresor, el vecino quiso ayudar, pero ambos fueron apuñalados. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Una mujer que era víctima de constantes golpes por parte de su pareja sufrió un ataque brutal tras intentar escapar. La víctima buscó refugio en la casa de un vecino, pero el agresor no se detuvo, ingresó al domicilio y apuñaló tanto a su esposa como al hombre que intentaba defenderla.

El hecho ocurrió en la zona sur, en la madrugada del 27 de octubre. Según informó el Fiscal Departamental, Osvaldo Tejerina, la mujer sufrió heridas graves que casi la llevan a un shock hipovolémico, poniendo en riesgo su vida.

“Se trata de un caso de homicidio en grado de tentativa. La mujer acudió a un vecino, quien le abrió la puerta. Inmediatamente, la pareja agresora ingresó y le causó una herida cortopunzante que pudo ser fatal. También atacó al vecino con dos armas punzocortantes”, explicó Tejerina.

El agresor fue aprehendido por la policía, mientras que la víctima continúa recibiendo atención médica en un hospital. Las autoridades amplían la investigación, que ahora incluye violencia familiar y tentativa de homicidio.

 

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

