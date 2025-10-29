'Crypto', la historia del perrito que sobrevivió al dolor e indiferencia y hoy solo busca amor (Video)

'Crypto' es mucho más que un nombre, es sinónimo de fuerza, nobleza y amor incondicional. Este pequeño can, de poco más de un año, fue encontrado al borde de la muerte en Cochabamba. Estaba enfermo, desnutrido y con una grave herida en el ojo que reflejaba todo el sufrimiento que había pasado en las calles.

Pero su destino cambió gracias a un grupo de jóvenes que decidieron no mirar a otro lado. Ellos lo rescataron, lo cuidaron y, poco a poco, lo devolvieron a la vida. Hoy 'Crypto' se ha recuperado casi por completo. Le falta una cirugía más para sanar su ojo, pero lo que más necesita ahora no es una operación, sino algo mucho más profundo; un hogar donde lo amen y lo cuiden para siempre.

Las imágenes compartidas por el periodista Marvin Butrón muestran a un perro lleno de ternura, con la mirada dulce de quien ha sufrido, pero que aún confía. A pesar del abandono y el dolor, 'Crypto' no guarda rencor; solo desea dar amor y recibirlo.

Si deseas ayudar a 'Crypto' o darle la oportunidad de tener una familia, puedes comunicarte al 764-73763.

Cada historia de rescate nos recuerda que aún hay esperanza, que un gesto puede cambiar una vida. 'Crypto' lo demuestra, después del sufrimiento, también puede llegar el amor.

