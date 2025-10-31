TEMAS DE HOY:
Comunidad

“Crypto”, el perrito con corazón de superhéroe, encontró un hogar

Después de haber sido rescatado moribundo y recuperarse gracias al amor de voluntarios, “Crypto” finalmente fue adoptado. Mañana dejará la veterinaria para comenzar su nueva vida.

Ligia Portillo

31/10/2025 13:32

“Crypto”, el perrito con corazón de superhéroe, encontró un hogar. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Buenas noticias que llenan el corazón. “Crypto”, el pequeño perro que fue rescatado en la zona del Castillo en condiciones críticas, ya tiene una nueva familia. Su historia, que había conmovido a toda la ciudad, hoy tiene un final feliz.

Una familia decidió adoptarlo y darle el amor que merece. El grupo de jóvenes que lo rescató confirmó que este noble can, que alguna vez estuvo moribundo, desnutrido y con una grave herida en el ojo, ahora está completamente recuperado.

“Mañana será su último día en la veterinaria, ya está listo para irse a su nuevo hogar. Está vacunado, desparasitado y muy juguetón”, contaron emocionados.

Aunque los nombres de sus adoptantes aún se mantienen en reserva, los voluntarios aseguraron que ya se verificó el lugar donde vivirá y que estará en excelentes manos. “Crypto” deja atrás los días de sufrimiento para iniciar una nueva etapa llena de cariño, cuidados y esperanza.

Su mirada, antes triste, hoy refleja alegría. Y su historia nos demuestra que el amor y la empatía pueden cambiar vidas.

 

