Ministro Montaño acusó al gobernador de Cochabamba por frenar la construcción de la doble vía Confital–Bombeo

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, acusó públicamente al gobernador Humberto Sánchez de ser el responsable de que el proyecto de la doble vía Confital–Bombeo no avance, debido a que —según afirmó— hace tres meses no se firma el convenio intergubernamental necesario para activar el financiamiento.

“No ha firmado el gobernador de Cochabamba y no ha entrado en tratamiento en la Asamblea Legislativa Departamental. Hay notas reiterativas desde el ABC y desde mi despacho pidiendo que se firme”, manifestó Montaño.

El ministro advirtió que el retraso pone en riesgo el financiamiento de más de 200 millones de dólares otorgados por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).

“No le da la gana al gobernador de firmar este convenio. Son 244 millones de dólares garantizados. ¿Por qué no quiere firmar? Algo debe tener el gobernador”, cuestionó Montaño, sugiriendo posibles intereses políticos detrás de la demora.

El titular de Obras Públicas advirtió que, de no concretarse el acuerdo a tiempo, el país podría perder el financiamiento internacional, y el proyecto tendría que ser retomado por la próxima gestión de gobierno.

Ante las declaraciones, la asambleísta departamental Nelly Pinto salió al paso y acusó al Gobierno nacional de ser el verdadero responsable de la paralización del proyecto, argumentando que la Gobernación no cuenta con los recursos necesarios para aportar su contraparte.

“Sí hay el convenio y la intención de firmar, pero no podemos aprobar algo sin liquidez. El TGN no ha desembolsado y la Gobernación está en una situación extremadamente crítica. El ministro Tiktoker quiere echar la culpa, pero la realidad es que el Gobierno central no envía los recursos”, afirmó Pinto.

La legisladora agregó que la Gobernación no puede comprometer fondos que no posee, y acusó al Ejecutivo nacional de “vender humo” y falsear cifras para justificar los retrasos.

