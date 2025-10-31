¡Cuidado! Noche de Halloween y los errores que podrían desatar fuerzas oscuras

La noche del 31 de octubre no es solo disfraces y dulces, antiguas tradiciones y expertos en ocultismo advierten sobre acciones que podrían atraer espíritus errantes y energías oscuras. Conoce los peligros y evita cometer errores que podrían tener consecuencias inesperadas.
31/10/2025 12:20
Escuchar esta nota
Durante la noche del 31 de octubre, las calles se llenan de disfraces, dulces y risas inocentes. Sin embargo, detrás de la diversión y la fantasía, hay una tradición ancestral que recuerda que esta fecha no es solo un juego: Halloween es, según antiguas creencias, la noche en que el mundo de los vivos y el de los muertos se acerca peligrosamente.
Su origen se remonta a los celtas y la festividad de Samhain, que marcaba el final del verano y el inicio del invierno. Aquella noche sagrada, encendían enormes hogueras para proteger a sus familias de los espíritus errantes y dejaban ofrendas de comida y bebida esperando su protección.
Con la llegada del cristianismo, las costumbres se transformaron, pero la leyenda persiste: durante Halloween, el velo entre los mundos es tan delgado que los muertos podrían caminar entre nosotros.
Expertos en ocultismo y brujería advierten que hay acciones que podrían atraer la atención de estas fuerzas, con consecuencias que algunos consideran fatales. Entre ellas destacan:
En esta noche de disfraces y dulces, quizá valga la pena recordar que el misterio también forma parte de la celebración. Y aunque muchos lo tomen a broma, los que conocen la tradición aseguran: Halloween no es solo diversión, es la noche en que los muertos pueden caminar entre nosotros.
