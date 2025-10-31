VIDEO: Tornillos sueltos en ala de avión provocaron alarma entre pasajeros en Tailandia

Un vuelo de Bangkok a Chiang Mai (Tailandia) se convirtió en escenario de preocupación y tensión cuando un pasajero grabó un vídeo que mostraba tornillos sueltos en el ala de un avión. El hecho puso en alerta a los presentes y desató un debate sobre la seguridad en la aviación comercial.

El incidente ocurrió a bordo de un Boeing 737-800 de la aerolínea Thai Lion Air. Según informó el pasajero que grabó las imágenes a medios locales, los tornillos del ala estaban visiblemente flojos, generando inquietud sobre la integridad del vuelo.

Ante la difusión del video en redes sociales, las autoridades aeronáuticas de Tailandia anunciaron la apertura de una investigación para determinar si se registraron irregularidades durante las inspecciones previas al vuelo o en el mantenimiento de la aeronave.

Por su parte, Thai Lion Air aseguró, en un comunicado, que la situación no representó riesgo alguno para los pasajeros ni para la operación del avión. La compañía agregó que, tras el aterrizaje, la aeronave fue sometida a una revisión técnica completa y continúa cumpliendo con todos los estándares internacionales de seguridad.

El Boeing 737-800, modelo ampliamente utilizado por aerolíneas a nivel mundial, ha estado bajo escrutinio en los últimos años por reportes de posibles fallas de fabricación y mantenimiento. No obstante, en este caso no se registraron daños ni personas lesionadas.

A pesar de las garantías de la aerolínea, el video ha generado alarma entre los usuarios y avivado el debate sobre la seguridad aérea, recordando la importancia de la vigilancia constante y la transparencia en los protocolos de mantenimiento.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play