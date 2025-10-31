“Halloween Pets”: una jornada para adoptar con el corazón en Cochabamba

Entre disfraces y ternura, la unidad de Zoonosis de La Chimba celebrará Halloween con una jornada de adopción. Más de 20 perros y gatos, vacunados y listos para un nuevo hogar, esperan encontrar familia en esta fecha especial.
Las mascotas también celebran Halloween, pero con un toque solidario. Este viernes, la unidad de Zoonosis de la zona de La Chimba abrirá sus puertas con una campaña muy especial: “Halloween Pets”, una jornada de adopción que promete ternura, color y segundas oportunidades.
Más de 20 perros y gatos esperarán a sus nuevos dueños disfrazados como pequeños personajes de terror, listos para robar miradas… y corazones. Habrá desde “perritos vampiros” hasta “gatitos brujos”, todo cuidadosamente preparado para no afectar su bienestar.
“Vamos a realizar esta jornada en conmemoración a Halloween, con más de 20 peluditos que estarán en adopción. Los vamos a adecuar con disfraces siempre y cuando no sean invasivos ni afecten su fisiología o locomoción. Es importante amar y querer a los animales, pero no humanizarlos”, explicó Diego Prudencio, jefe de Zoonosis.
Cada uno de los peludos está vacunado, desparasitado y listo para integrarse a un nuevo hogar. La idea es que esta fecha, más allá de los disfraces y dulces, se convierta en una oportunidad para dar amor y cambiar vidas.
“Pido a todos que puedan ser partícipes, como ya lo han hecho en otras ocasiones. Agradezco a los medios y a la población por su apoyo constante”, añadió Prudencio.
Así que si busca un compañero fiel —o simplemente quiere disfrutar de un Halloween diferente—, acérquese este viernes a Zoonosis La Chimba. No sea indiferente: adopte, no compre. Quizás su alma gemela de cuatro patas lo esté esperando… con capa y colmillos incluidos.
