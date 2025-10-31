“¡Mi nieto era alegre!”: Exigen justicia por Nehemías, niño hallado muerto en una piscina

El silencio del salón velatorio solo era interrumpido por el llanto. En el centro, el pequeño ataúd blanco con flores alrededor contenía los restos de Nehemías Aly Steinhauf, de cinco años. La tragedia ha estremecido a la comunidad de Warnes, en el departamento de Santa Cruz.

El niño, que había sido reportado como desaparecido por su madre, fue encontrado sin vida en la piscina del patio de su casa. Su familia paterna exige que se investigue el caso a fondo, convencida de que hay contradicciones en el relato de los hechos.

“Mi nieto era bien alegre con nosotros, ¿no? Era una persona sana, una persona noble. La pasábamos espectacular… lo llevábamos a la cancha de fútbol”, expresó entre lágrimas Reyes Steinhauf, abuelo del pequeño, mientras familiares y amigos despedían al niño con velas y oraciones.

Con la voz quebrada, la abuela también compartió su pesar: “Ahora me pesa harto. Todos hemos quedado mal por la muerte de este niño así. Aparece en un pozo todo sucio el pobrecito. Tenía solo cinco años, estaba en el kínder… pero la madre lo sacó del kínder, no lo dejó estudiar”.

El dolor se mezcla con la indignación. “Que se investigue bien, pues, ¿no? No están tergiversando que lo quieren volcar a otro lado. Hay una contradicción, que dicen que se perdió y después apareció muerto en la piscina”, reclamó Richard Eduardo, tío del menor.

Investigación en curso

El fiscal de Warnes, Luis Alba, informó que se investiga la muerte del niño, luego de que la madre reportara su desaparición y horas después se encontrara el cuerpo en el patio de la vivienda. “Supuestamente, la madre indicó que habría desaparecido, pero después se percata de que el menor estaba en la parte de atrás de la casa, ahogado en una piscina”, explicó.

La mujer fue aprehendida y trasladada a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde presta su declaración informativa, al igual que el padre del menor.

El cuerpo de Nehemías fue trasladado al hospital de Warnes para la realización de la autopsia médico-legal, que determinará la causa exacta del fallecimiento y posibles responsabilidades penales.

El padre, Jeremías Steinhauf, expresó entre lágrimas su frustración por las inconsistencias en la versión de la madre: “La madre de mi hijo me dice que se había desaparecido, que había salido. Fui a la FELCC a poner la denuncia, pero lo que ella no dijo es que el niño se había ahogado en la piscina”, contó, visiblemente afectado.

“Yo no sé qué estaba esperando ella, dijo que lo vio en la piscina, no fue capaz de meterse para ver si estaba con vida. Yo tenía un régimen de visita con él los sábados y domingos”, agregó con la voz rota.

Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones, la comunidad de Valle Sánchez y los familiares paternos de Nehemías exigen justicia y transparencia.

