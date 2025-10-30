Un caso estremecedor sacude a Cochabamba. Luis Edgar C. C., de 39 años, está bajo investigación por la desaparición de su pareja, Benita Quispe, quien lleva cuatro meses sin ser localizada. La familia denuncia que el hombre era mujeriego y agresivo con la víctima, además de haber tenido antecedentes por feminicidio.

La abogada de la familia Quispe, Aidé Carachi, señaló que Luis tenía contradicciones sobre el paradero de Benita y se negaba a reportarla como desaparecida, incluso frente a sus propios hijos. “Decía que ella había viajado, que estaba en la terminal, incluso que había ido a Chile, pero nunca presentó pruebas ni números de contacto. Mentía constantemente”, indicó Carachi.

Los abogados de la familia exigen que el caso se tipifique como feminicidio, ya que consideran que Benita fue asesinada y su cuerpo ocultado. Denuncian además que las propiedades de la víctima están a nombre de Luis, lo que refleja un control económico sobre ella.

El coronel Johnny Coca, de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), informó que el caso se inició como trata y tráfico de personas, pero que los elementos de convicción podrían confirmar que Luis es el autor del presunto feminicidio. La víctima llevaba cuatro meses desaparecida y el contexto de violencia doméstica y actos de infidelidad constantes refuerzan la hipótesis de feminicidio.

Benita había intentado presentar denuncias por violencia, pero las autoridades inicialmente no las aceptaron, derivándola a terapias psicológicas sin investigar la agresión. La familia lamenta la negligencia institucional que, según ellos, permitió que un agresor con antecedentes permaneciera en libertad y pudiera continuar controlando a su pareja.

Luis ya tenía antecedentes graves, en 2014 fue sentenciado por asesinar a Ana María Quispe, hermana mayor de Benita, cuyo cuerpo fue hallado en un barranco. Sólo pasó cuatro meses en prisión gracias a que Benita vendió propiedades familiares para costear su defensa. Ahora, con Benita desaparecida, la familia teme que la historia se repita.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play