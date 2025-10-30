Revelan el estado de salud del reo que fue apuñalado en el penal de El Abra

Un reo de 30 años fue trasladado en estado crítico al Hospital Viedma después de ser apuñalado dentro del penal de máxima seguridad de El Abra, en Cochabamba. Según el reporte médico, el interno presenta una herida grave en el tórax y una lesión abdominal, producto de una pelea entre privados de libertad, presuntamente motivada por una pugna de poder.

La directora del Hospital Viedma, doctora Adela Amaya, informó que el paciente llegó en una condición sumamente delicada.

“El paciente llegó con una lesión que ha implicado mucha gravedad. Es una lesión por arma blanca en el tórax y se sospecha también de lesiones abdominales”, explicó.

Durante su ingreso, el recluso sufrió un paro cardiorrespiratorio de entre cinco y seis minutos, el cual fue controlado gracias a la rápida intervención del personal médico.

“Estaba shockeado, presentó un paro cardiorrespiratorio, se pudo recuperar e inmediatamente fue derivado a quirófano”, añadió Amaya.

Actualmente, el estado de salud del herido es reservado y continúa bajo vigilancia en el área quirúrgica del hospital. Las autoridades penitenciarias investigan las causas del violento enfrentamiento que dejó al interno al borde de la muerte.

