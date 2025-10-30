TEMAS DE HOY:
Policial

Cochabamba: Perros 'agresivos' matan a una mascota y vecinos temen más ataques

Vecinos de la zona sur de Cochabamba denunciaron que varios perros agresivos atacan constantemente a otros canes. El sábado, uno de los animales habría matado a un schnauzer. Piden la intervención urgente de Zoonosis antes de que ocurra una tragedia mayor.

Ligia Portillo

30/10/2025 7:53

Cochabamba: Perros 'agresivos' matan a una mascota y vecinos temen más ataques. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Preocupación y miedo se viven entre los vecinos de la zona sur de Cochabamba, quienes denuncian la presencia de varios perros agresivos que deambulan por las calles sin control. Según los testimonios, los animales pertenecen a un vecino que los deja sueltos y, en los últimos días, habrían protagonizado varios ataques.

“El sábado mataron a un schnauzer delante de su dueña, fue una escena terrible. No es la primera vez que pasa, esos perros siempre atacan a otros animales”, relató una vecina, visiblemente indignada.

Los residentes aseguran que ya alertaron a las autoridades, pero hasta el momento no recibieron una respuesta efectiva. “Vivimos con miedo, ya no podemos sacar a pasear a nuestras mascotas, y lo peor es que podría pasar algo con un niño o un adulto”, añadió otro vecino.

Ante esta situación, los afectados piden la intervención inmediata de la Unidad de Zoonosis para capturar a los canes y sancionar al propietario. Temen que la situación escale y que la próxima víctima no sea solo un animal.

 

