Una historia de valentía y amor incondicional conmovió esta mañana a los vecinos de la avenida Papa Paulo, casi Rubén Darío, en la zona norte de Cochabamba, donde un incendio destruyó la planta alta de una vivienda.

En el interior, una mujer de 60 años luchaba por respirar entre el humo, acompañada de su pequeño gato, que se negó a abandonarla mientras las llamas avanzaban. Ambos fueron encontrados por los bomberos voluntarios, que ingresaron al lugar en medio del fuego para rescatarlos.

VIDEO: Gatito se negó a abandonar a su dueña durante un incendio en Cochabamba. Foto: Red Uno

La mujer fue auxiliada por inhalación de humo y trasladada a un centro médico, mientras que el gatito —herido con quemaduras en sus patitas y afectado también por el humo— fue llevado de emergencia a una veterinaria para recibir atención.

Según relataron los vecinos, el felino fue hallado al lado de su dueña, sin moverse, pese al peligro. “No quiso dejarla sola, estaba asustado, pero seguía junto a ella”, contó una testigo conmovida por la escena.

El fuego fue controlado tras varios minutos de trabajo intenso, aunque los daños materiales son de consideración. Aun así, el desenlace pudo ser trágico de no ser por la rápida intervención de los bomberos y la fuerza de ese lazo que unió a una mujer y a su mascota hasta el final.

