La búsqueda de Benita Silvia Quispe, desaparecida desde el pasado mes de junio, continúa sin resultados en Cochabamba. La mujer, de 37 años, madre de tres hijos menores de edad, fue vista por última vez tras una discusión con su pareja, Luis C. C., quien es el principal sospechoso.

La familia denuncia que Luis nunca mostró interés en localizar a Benita y mintió sobre su paradero, diciendo que había viajado a Oruro o incluso a Chile. “Intentamos comunicarnos con ella por llamadas y mensajes, pero nunca contestó. Luis nos daba largas, incluso a sus propios hijos les decía que su madre estaba de viaje”, relató la hermana de la víctima.

Hoy se realiza la audiencia de medidas cautelares contra Luis, quien tiene antecedentes por asesinato: en 2014 fue condenado por matar a la hermana mayor de Benita, Ana María Quispe, y por la desaparición del hijo de tres años de esta. A pesar de la condena de 30 años, sólo estuvo cuatro meses en prisión.

Los abogados de la familia esperan que el caso sea tipificado como feminicidio, pues consideran que Benita podría haber sido asesinada y su cuerpo ocultado. Mientras tanto, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) continúa con rastrillajes, declaraciones de testigos y otras diligencias para esclarecer su paradero.

La familia de Benita solicita además protección y apoyo, ya que los niños quedaron bajo custodia temporal de familiares maternos, y temen por la seguridad de quienes denuncian. “Una madre difícilmente abandona a sus hijos sin aviso. Esto nos hace temer que Luis haya cometido un feminicidio, y queremos justicia antes de que sea demasiado tarde”, aseguró la abogada Carachi.

El caso ha conmocionado a Cochabamba y pone nuevamente sobre la mesa la negligencia institucional que permitió que un hombre con antecedentes violentos permaneciera en libertad, y deja a tres menores de edad en situación vulnerable mientras se espera el desarrollo de la audiencia de hoy.

