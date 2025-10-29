¡Buscan a Benita Quispe! Desaparecida desde el mes de junio, su familia apunta a su pareja como principal sospechoso

Una historia de horror se repite en Cochabamba. Luis Edgar Cabezas Condori fue aprehendido acusado de la desaparición de Benita Silvia Quispe, desaparecida desde el mes de junio. Desde entonces, su familia no ha dejado de buscarla, aferrándose a la esperanza de encontrarla con vida.

“No sabemos nada de mi hermana desde el 16 de junio. Esa noche hablé con ella por teléfono; estaba llorando, me dijo que se había enterado de muchas cosas de Luis y quería hablar conmigo en persona. Al día siguiente ya no respondió más”, relató entre lágrimas su hermana menor, quien hoy encabeza la búsqueda.

Pese a las insistentes llamadas y mensajes, Benita nunca volvió a contestar. Su pareja, ahora principal sospechoso, dio versiones contradictorias sobre su paradero. “Nos dijo que ella se había viajado a Oruro, pero nunca mostró un pasaje, ninguna prueba. Solo decía que era información confidencial”, denunció la familiar.

La desaparición de Benita destapó un tenebroso pasado, Luis Cabezas ya había sido condenado en 2014 por el asesinato de Ana María Quispe, hermana mayor de Benita, cuyo cuerpo fue hallado en un barranco con golpes y un disparo en la cabeza. En ese mismo hecho, desapareció el hijo de tres años de Ana María, de quien nunca más se supo nada. Hoy, ese niño tendría 15 años.

Aquel crimen estremeció a la familia Quispe, pero lo más doloroso es que Benita fue quien ayudó a liberar a su cuñado y luego pareja, vendiendo la casa de sus padres para pagar abogados y fianzas. “Ha estado en la cárcel de El Abra solo cuatro meses. Mi hermana lo sacó vendiendo la casa de mis papás. Y ahora ella también ha desaparecido”, lamentó su hermana menor.

El acusado fue trasladado a celdas policiales y será presentado ante un juez para su audiencia de medidas cautelares, que será esta tarde de forma virtual. La Policía continúa con las investigaciones mientras la familia Quispe ruega que esta vez no vuelva a quedar libre.

