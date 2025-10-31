Determinan detención preventiva para pareja de Benita Quispe, acusado por su desaparición

Tras una audiencia de medidas cautelares que se extendió por más de cinco horas la noche de este jueves, se determinó la detención preventiva en el penal de El Abra para Luis Cabezas, principal acusado de la desaparición de su pareja, Benita Quispe, cuyo paradero es desconocido desde junio.

El Ministerio Público y la defensa de la víctima identificaron a Cabezas como el único responsable directo de la desaparición de Quispe, basándose en la inconsistencia de los últimos testimonios sobre su ubicación. La familia presume que ella fue víctima de feminicidio y exige que el acusado diga dónde está el cuerpo.

La abogada de la familia de Benita Quispe detalló los elementos que fundamentaron la imputación contra Luis Cabezas:

Versión del acusado: Luis Cabezas afirmó ante la familia e hijos de Benita que la vio por última vez el 18 de junio .

Contraste familiar: La hermana de Benita, quien ha impulsado el proceso legal, declaró que la última comunicación de Benita con la familia fue el 16 de junio, dos días antes de la fecha mencionada por el acusado.

La defensa de la víctima argumentó que la versión de Cabezas, quien insiste haberla visto por última vez el 18 de junio, hace entrever su participación en la desaparición de la mujer.

La abogada de la familia de Benita Quispe reveló un dato adicional y alarmante que se solicitará sea investigado y revisado por las autoridades:

"El 2014 existe un proceso por asesinato a la hermana mayor de la señora Benita, el mismo que de momento no se tiene como sentencia ejecutoriada. Está todavía con condena y la misma que ha sido apelada", informó la representante legal.

La familia de Benita Quispe planea "remover todo esto" para verificar por qué el proceso judicial por el asesinato de la hermana no fue concluido y si existe alguna conexión o patrón con la actual desaparición.

