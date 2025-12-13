La CRE inauguró su paseo navideño con luces y pesebre gigante

La noche de este viernes, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se sumergió oficialmente en el espíritu navideño con la inauguración de la 'Plaza de la Luz' de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE), ubicada en la Av. Busch y Honduras.

El evento congregó a cientos de personas que se acercaron para presenciar el encendido de más de medio millón de luces, que transforman el espacio en un recorrido temático navideño.

Historia y tradición navideña

Uno de los atractivos centrales de la instalación es el imponente pesebre gigante, que ofrece una representación clásica del nacimiento, capturando la esencia de la Navidad.

Además de la decoración festiva, la CRE aprovechó la instalación para contar su propia historia. A través de la iluminación, la cooperativa busca mostrar a los visitantes la evolución del sistema eléctrico en Santa Cruz, combinando así la tradición navideña con el progreso técnico de la región.

El ambiente festivo fue amenizado por el Coro Santa Cecilia, que ofreció un recital para las familias presentes.

La 'Plaza de la Luz' permanecerá abierta hasta el 6 de enero, Día de Reyes, como un espacio para que la población pueda disfrutar del ambiente navideño, tomarse fotografías y recorrer el espacio iluminado.

