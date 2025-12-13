TEMAS DE HOY:
“¡Bienvenido Niño Dios!”: Santa Cruz vivió una noche de música y espíritu navideño

Santa Cruz se tiñe del espíritu navideño y del folclore, la Catedral Basílica de San Lorenzo es el epicentro del evento "Navidad Camba". 

Yandy Yennifer Fernández Mamani

12/12/2025 22:32

El espíritu navideño está en Santa Cruz, “¡Bienvenido Niño Dios a la Tierra Camba!”. FOTO: RED UNO

Escuchar esta nota

Santa Cruz de la Sierra vivió una noche llena de música y tradición con la celebración de la 'Navidad Camba', que tuvo lugar en el atrio de la Catedral Basílica Menor de San Lorenzo.

El evento se realizó a las 20:00 horas y contó con la participación de 80 niños y jóvenes, quienes ofrecieron un espectáculo de 40 minutos continuos, preparado durante varios días.

La actividad buscó reforzar el amor por las costumbres cruceñas y compartir un mensaje de esperanza. El reconocido cantautor Alfonso Moreno Gil fue uno de los protagonistas de la noche y expresó: “¡Bienvenido Niño Dios a la Tierra Camba!”, al referirse al espíritu navideño presente en el centro de la ciudad.

También se destacó la participación de la cantante Guísela Santa Cruz, quien interpretó canciones de Jorge Suárez y del propio Moreno Gil, acompañando la velada con música regional.

Familias enteras se reunieron frente a la Catedral para disfrutar del show, que dio inicio simbólico a las fiestas de fin de año en Santa Cruz.

 

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

