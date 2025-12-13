La defensa del expresidente Luis Arce apela su detención preventiva, según exministra

La defensa del expresidente boliviano Luis Arce apeló la decisión del juez que lo envió a prisión por cinco meses por supuesta corrupción en el manejo de un fondo para proyectos indígenas cuando fue ministro de Economía de Evo Morales (2006-2019), informó este viernes la exministra de la Presidencia María Nela Prada.



Prada, que fue ministra de Arce, expresó su desacuerdo con la determinación judicial e indicó a los medios "que ha sido apelada", por lo que pidió que el tribunal que conoció el caso de Arce (2020-2025) "revierta esta decisión que vulnera las garantías del debido proceso".



La exministra, que acompañó a Arce desde su detención el miércoles, mencionó que el abogado del exmandatario también presentó un recurso de excepción de incompetencia "para que el caso se tramite en la vía de juicio de responsabilidades" y que la audiencia que deberá resolver esto se programó para la próxima semana.



A su juicio, "no existe ningún elemento de responsabilidad penal" contra Arce, sino "motivaciones políticas que carecen de pruebas" y sostuvo que tampoco hay "ningún tipo de riesgo" para que el expresidente obstaculice el proceso o busque huir del país.



Prada hizo estas declaraciones en las puertas de la cárcel, donde hubo tensiones entre algunos simpatizantes y detractores de Arce.



Esta jornada, después de más seis horas de una audiencia cautelar virtual, el juez anticorrupción Mario Helmer Laura ordenó la detención preventiva de Arce en el penal de San Pedro, situado en el centro histórico de La Paz, por cinco meses con la posibilidad de salidas judiciales por motivos de salud.



Una vez que concluyó la audiencia, el exmandatario fue trasladado a la cárcel en un operativo con fuerte resguardo policial, en un vehículo con vidrios oscuros.



"No nos hemos ido, estamos aquí, somos inocentes", dijo el expresidente escuetamente a los medios al ingresar al centro penitenciario.



Durante la audiencia, Arce se declaró "absolutamente inocente" y atribuyó su aprehensión a motivos "claramente políticos", al considerar que el Gobierno de Rodrigo Paz "busca chivos expiatorios" y cubrir lo que sucede en el país.



El exjefe de Estado también sostuvo que su arresto fue "ilegal" y relató que el día de su detención fue interceptado por "encapuchados" en un barrio céntrico de La Paz, trasladado en dos vehículos y que, pese a exigirla, inicialmente no se le mostró la orden de aprehensión en su contra.



El Ministerio Público imputó a Arce por "incumplimiento de deberes y conducta antieconómica" porque, según esa entidad, cuando fue ministro de Economía autorizó desembolsos de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) para proyectos que no se ejecutaron o se realizaron de manera parcial.



Según la Fiscalía, hubo "más de 3.500 proyectos" financiados por el Ministerio de Economía, de los que "ni la mitad han sido concluidos" y también se evidenció "que hubo desembolsos a cuentas particulares de dirigentes" de organizaciones indígenas y campesinas.



La Fiscalía aclaró que el proceso contra Arce es por acciones que realizó siendo ministro de Economía, por lo que le corresponde un proceso en la vía ordinaria y no un juicio de responsabilidades.



Desde que dejó la Presidencia de Bolivia el pasado 8 de noviembre, Arce se dedicó a dar clases de economía en la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), labor que no dejó de realizar mientras estuvo en el Gobierno. EFE

