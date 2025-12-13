Apagón analógico: Esto es lo que debes saber antes del segundo simulacro

En las últimas semanas, muchos televidentes han notado que sus televisores, especialmente los más antiguos, comienzan a mostrar líneas o imágenes distorsionadas. Esto es parte del proceso de transición de la televisión analógica a la televisión digital, conocido como apagón analógico.

Carlos Agreda, director ejecutivo de la Agencia de Telecomunicaciones (ATT), señaló que la institución realizará un segundo simulacro de apagón analógico el próximo 28 de febrero de 2026, de 10 a 14 horas.

“Este simulacro tiene como objetivo que la población esté debidamente informada sobre lo que va a ocurrir y pueda adaptarse sin inconvenientes”, afirmó.

Según Agreda, los resultados del primer simulacro revelaron que aun mucha gente no conoce bien el proceso, y que un porcentaje significativo de quienes sí están informados, todavía no comprende dos aspectos fundamentales:

No se perderá la señal abierta gratuita, pese a la transición digital. La necesidad de contar con equipos compatibles para recibir la señal digital, si el televisor es antiguo.

El directivo explicó que, a nivel nacional, existen 192 medios televisivos, de los cuales 86 operan exclusivamente en analógico, mientras que los demás ya están en proceso de conversión o emiten completamente en señal digital.

“El objetivo es garantizar que todos los ciudadanos puedan recibir la programación abierta de manera clara y continua”, concluyó Agreda.

El simulacro permitirá identificar posibles problemas técnicos y logísticos, así como informar a los usuarios sobre los pasos necesarios para mantener la recepción de televisión sin interrupciones.

