Accidente en Los Yungas: minibús se embarranca y deja al menos cinco muertos y varios heridos

Un minibús perdió el control en el tramo Puente Villa – Yerbani, dejando cinco fallecidos y varios heridos en la ruta hacia Sud Yungas.
12/12/2025 21:30
La tarde de este viernes 12 de diciembre se registró un grave accidente de tránsito en la ruta que conecta con el municipio de Chulumani, en el sector de Yerbani, en Los Yungas del departamento de La Paz.
Un minibús color rojo, marca Golden, placa 6235 CAH, perdió el control y se embarrancó en el tramo Unduavi – Puente Villa alrededor de las 16:30 horas. Según reportes preliminares, el accidente dejó un saldo de cinco personas fallecidas y varios heridos, cuya cifra aún no ha sido confirmada oficialmente.
El vehículo era conducido por Fernando Ramos. Entre los pasajeros que viajaban en el minibús se encontraban:
Kumberli Guerra
Daner Mamani
Leydi Jaño
Jhoselin Jaño
Carmen Criales
Exalto Casillo
Julia Hualliri
Dany Rojas
Adán Olivera
Paulino Olivera
Jhon Huampo
Aurelia Mamani
Sara Rodríguez
Bertha Mamani
Autoridades locales y equipos de rescate se movilizaron de inmediato al lugar del accidente para atender a los heridos y coordinar el traslado de los fallecidos.
