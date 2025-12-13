TEMAS DE HOY:
Policial

Accidente en Los Yungas: minibús se embarranca y deja al menos cinco muertos y varios heridos

Un minibús perdió el control en el tramo Puente Villa – Yerbani, dejando cinco fallecidos y varios heridos en la ruta hacia Sud Yungas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

12/12/2025 21:30

La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

La tarde de este viernes 12 de diciembre se registró un grave accidente de tránsito en la ruta que conecta con el municipio de Chulumani, en el sector de Yerbani, en Los Yungas del departamento de La Paz.

Un minibús color rojo, marca Golden, placa 6235 CAH, perdió el control y se embarrancó en el tramo Unduavi – Puente Villa alrededor de las 16:30 horas. Según reportes preliminares, el accidente dejó un saldo de cinco personas fallecidas y varios heridos, cuya cifra aún no ha sido confirmada oficialmente.

El vehículo era conducido por Fernando Ramos. Entre los pasajeros que viajaban en el minibús se encontraban:

  • Kumberli Guerra

  • Daner Mamani

  • Leydi Jaño

  • Jhoselin Jaño

  • Carmen Criales

  • Exalto Casillo

  • Julia Hualliri

  • Dany Rojas

  • Adán Olivera

  • Paulino Olivera

  • Jhon Huampo

  • Aurelia Mamani

  • Sara Rodríguez

  • Bertha Mamani

Autoridades locales y equipos de rescate se movilizaron de inmediato al lugar del accidente para atender a los heridos y coordinar el traslado de los fallecidos.

