Accidente en Los Yungas: minibús se embarranca y deja al menos cinco muertos y varios heridos

La tarde de este viernes 12 de diciembre se registró un grave accidente de tránsito en la ruta que conecta con el municipio de Chulumani, en el sector de Yerbani, en Los Yungas del departamento de La Paz.

Un minibús color rojo, marca Golden, placa 6235 CAH, perdió el control y se embarrancó en el tramo Unduavi – Puente Villa alrededor de las 16:30 horas. Según reportes preliminares, el accidente dejó un saldo de cinco personas fallecidas y varios heridos, cuya cifra aún no ha sido confirmada oficialmente.

El vehículo era conducido por Fernando Ramos. Entre los pasajeros que viajaban en el minibús se encontraban:

Kumberli Guerra

Daner Mamani

Leydi Jaño

Jhoselin Jaño

Carmen Criales

Exalto Casillo

Julia Hualliri

Dany Rojas

Adán Olivera

Paulino Olivera

Jhon Huampo

Aurelia Mamani

Sara Rodríguez

Bertha Mamani

Autoridades locales y equipos de rescate se movilizaron de inmediato al lugar del accidente para atender a los heridos y coordinar el traslado de los fallecidos.

Mira la programación en Red Uno Play