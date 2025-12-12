Ortiz: "El Fondioc desvirtuó la causa indígena y la corrompió por el interés político"

El exministro Óscar Ortiz aseguró que la estructura del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) fue utilizada durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) como un mecanismo para distorsionar y corromper al movimiento indígena, destinando recursos públicos sin control para consolidar apoyo político.

Ortiz afirmó que el Fondo Indígena se convirtió en un instrumento político del MAS. Indicó que los desembolsos irregulares servían para “comprar apoyo”, dividir organizaciones indígenas y crear estructuras paralelas, como ocurrió, dijo, durante el conflicto por el Tipnis.

“El Fondo Indígena quizás no sea el escándalo más grande en monto de dinero de los 20 años del MAS, pero es el más significativo. Desvirtuó la causa indígena, la corrompió por el interés político y le quitó al movimiento indígena la fuerza moral”, aseguró.

El exsenador remarcó que todos los Ministerios que integraban el directorio del Fondo Indígena, entre ellos Economía, Presidencia, Planificación, Desarrollo Rural y Desarrollo Productivo, así como los representantes de las organizaciones del Pacto de Unidad, deben ser incluidos en la investigación.

“No pueden alegar desconocimiento. Recibían los informes de auditoría externa que detallaban irregularidades, entre ellas transferencias a cuentas particulares de dirigentes”, afirmó.

Sobre la responsabilidad del expresidente y exministro Luis Arce Catacora, Ortiz señaló que tenía una doble obligación: como miembro del directorio y como autoridad económica del país. Indicó que, si hubiese congelado las cuentas del Fondo Indígena al conocer las denuncias y auditorías externas, se habría evitado la continuidad de prácticas ilegales y hechos de corrupción.

Para concluir, explicó que en un informe de aproximadamente 1.000 páginas, elaborado por él, se identifican todas las personas que recibieron recursos del Fondo Indígena en cuentas particulares.

“En este informe están los números de cuentas, los montos. El 95% de los desembolsos del Fondo Indígena se realizaron a cuentas personales. El reglamento de transferencias público-privadas, que ellos mismos aprobaron, establecía que debía hacerse a una entidad, un sindicato, un pueblo indígena. Hay personas que recibieron más de Bs 20 millones en sus cuentas particulares”, acotó.

