TEMAS DE HOY:
Guardia atropellado accidente vehicular Balacera en Santa Cruz

26ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

EEUU destaca nueva orientación política y económica de Bolivia

Al término del encuentro, Landau afirmó que su gobierno observa con optimismo los cambios implementados por Bolivia y reafirmó la disposición de Washington para fortalecer la cooperación bilateral.

Hans Franco

12/12/2025 9:55

Foto: EEUU destaca nueva orientación política y económica de Bolivia
La Paz

Escuchar esta nota

El vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, destacó el rumbo político y económico que Bolivia está adoptando bajo la gestión del presidente Paz, tras sostener una reunión oficial con el canciller boliviano Fernando Aramayo.

Al término del encuentro, Landau afirmó que su gobierno observa con optimismo los cambios implementados por Bolivia y reafirmó la disposición de Washington para fortalecer la cooperación bilateral.

“El gobierno de Paz está reorientando a Bolivia política y económicamente tras 20 años de políticas desastrosas que llevaron al país a la ruina económica y al aislamiento internacional, y nos enorgullece colaborar con ellos en su esfuerzo por reconstruir su gran país”, expresó la autoridad estadounidense en sus redes sociales.

Durante la reunión, ambas delegaciones abordaron temas de cooperación en desarrollo económico, seguridad, fortalecimiento institucional y reactivación de proyectos bilaterales que se encontraban paralizados.

Mire la publicación del vicesecretario de Estado:

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

11:45

Notivisión

12:45

Sorteo mundial 2026

14:00

Sorteo mundial 2026

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

11:45

Notivisión

12:45

Sorteo mundial 2026

14:00

Sorteo mundial 2026

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD