EEUU destaca nueva orientación política y económica de Bolivia

El vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, destacó el rumbo político y económico que Bolivia está adoptando bajo la gestión del presidente Paz, tras sostener una reunión oficial con el canciller boliviano Fernando Aramayo.

Al término del encuentro, Landau afirmó que su gobierno observa con optimismo los cambios implementados por Bolivia y reafirmó la disposición de Washington para fortalecer la cooperación bilateral.

“El gobierno de Paz está reorientando a Bolivia política y económicamente tras 20 años de políticas desastrosas que llevaron al país a la ruina económica y al aislamiento internacional, y nos enorgullece colaborar con ellos en su esfuerzo por reconstruir su gran país”, expresó la autoridad estadounidense en sus redes sociales.

Durante la reunión, ambas delegaciones abordaron temas de cooperación en desarrollo económico, seguridad, fortalecimiento institucional y reactivación de proyectos bilaterales que se encontraban paralizados.

