“La justicia está actuando como corresponde”, dice Suárez sobre aprehensión de Arce

El asesor de Gestión de la Gobernación de Santa Cruz, Efraín Suárez, se pronunció este jueves sobre la aprehensión del expresidente Luis Arce Catacora, investigado por el caso Fondo Indígena, y afirmó que la justicia “finalmente está actuando dentro del margen de la ley”.

Remarcó que el proceso no tiene relación con la actual gestión presidencial de Arce, sino con hechos ocurridos cuando ocupaba el cargo de ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales.

“La justicia por fin está actuando dentro del margen de la ley y como corresponde. Recordemos que este proceso no tiene que ver con su gestión como presidente, sino con hechos ocurridos cuando él era ministro de Economía”, dijo.

El asesor sostuvo que la investigación involucra posibles irregularidades vinculadas al manejo del Fondo Indígena, reiterando que existen elementos que deben ser esclarecidos por las instancias judiciales competentes.

“Es un proceso que corresponde a dicha gestión y que tiene que ver con hechos de corrupción de fondos indígenas. Es clarísimo: no se puede desviar fondos públicos a cuentas privadas, a cuentas de personas privadas”, señaló.

El vocero agregó que existen indicios relevantes contra varios funcionarios públicos, y que el Ministerio Público debe actuar con imparcialidad para determinar responsabilidades.

“Hay evidencias contundentes de que las personas y funcionarios públicos que participaron en el desvío de estos fondos a cuentas privadas han cometido delitos, y es el caso del presidente Arce. Vemos con buenos ojos que se pueda realizar una investigación imparcial, pero, sobre todo, que se dé con los responsables de esta corrupción, de este desfalco del fondo que era para los indígenas y que terminó en cuentas privadas”, indicó.

Calificó al caso Fondo Indígena como un "perjuicio histórico" al país y pidió que la justicia actúe con firmeza.

