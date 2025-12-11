50 personas postulan a ser vocales del TED Santa Cruz; destacan exautoridades del TSE y del Sereci

Un total de 50 postulantes fueron habilitados por la Comisión Constitucional de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) para continuar en el proceso de conformación de ternas rumbo a la elección de nuevos vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz. En contraste, 27 aspirantes quedaron inhabilitados tras la fase de verificación de requisitos.

Según el informe presentado, entre los habilitados figuran 22 mujeres y 28 hombres; mientras que entre los inhabilitados se registran 16 mujeres y 11 hombres.

Perfiles que avanzan en la selección

Entre los habilitados destacan postulantes con experiencia en el ámbito electoral y de gestión pública:

Dunia Sandoval, economista y comunicadora social con maestría en Periodismo. Fue vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) entre 2015 y 2019.

Francisco Vargas, vicepresidente del TSE. Es licenciado en Filología Hispánica, especialista en Animación Digital y cuenta con una maestría en Derechos Indígenas y Desarrollo.

Adolfo Freire, director departamental del Sereci Santa Cruz desde 2020. Antes ocupó el cargo de secretario de Cámara del TED cruceño.

Manfredo Bravo, politólogo y analista. Se desempeñó como jefe de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm).

Cómo se eligen los vocales del TED

El TED de Santa Cruz está conformado por cinco vocales, cuatro son seleccionan mediante este proceso departamental y uno es designado directamente por el presidente del Estado, Rodrigo Paz.

La Comisión Constitucional deberá remitir el informe final con las ternas a la Asamblea Legislativa Departamental, que lo aprobará por dos tercios. Luego, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) realizará la elección definitiva de los vocales.

Plazos para impugnaciones

Los 27 postulantes inhabilitados podrán presentar impugnaciones este viernes 12 de diciembre, a través de una solicitud dirigida a la presidenta interina de la ALD, Mavy Darinka Pedraza, en la ventanilla única de la ALD (avenida Omar Chávez, Bloque B, tercer piso), de 08:00 a 16:00.

La Comisión reinstalará sesión el sábado 13 de diciembre para evaluar y resolver los recursos presentados.

Lista de habilitados

Lista de inhabilitados

Mira la programación en Red Uno Play