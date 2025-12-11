“Lo suben a un auto sin orden”: Prada denuncia irregularidades en detención de Arce por caso Fondioc

María Nela Prada, exministra de la Presidencia, denunció irregularidades en la aprehensión del expresidente Luis Arce Catacora, quien se encuentra detenido en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) por el caso Fondo Indígena. Aunque confirmó que está siendo tratado con respeto dentro de celdas policiales, aseguró que el operativo no cumplió con los procedimientos legales.

Según relató, la detención ocurrió en el barrio Sopocachi de La Paz y se realizó sin mostrar una orden previa.

"No le mostraron ninguna orden de aprehensión, eso está confirmado, es más, él la pidió, no se la mostraron".

"Lo subieron a ese vehículo de vidrios negros, personas que estaban encapuchadas y luego lo trasladan a otro vehículo".

"Lo llevan a la Plaza Triangular y ahí en la Plaza Triangular ya se acercaron algunas personas para mostrarle recién la orden de aprehensión".

Calificó la aprehensión como “totalmente irregular” y explicó que la orden se emitió a partir de una “ampliación de investigación” realizada el día anterior, pese a que Arce no había sido citado ni convocado a declarar.

Ausencia de riesgo procesal y defensa de la gestión

Indicó que no existía riesgo de fuga ni obstaculización del proceso, ya que el exmandatario reside en La Paz, trabaja y da clases con normalidad.

“Había dicho claramente que asistiría a cualquier citación de la justicia”.

En cuanto al fondo del caso, defendió la gestión de Arce como ministro de Economía. Aseguró que presentó todos sus descargos y que no firmó ningún documento de transferencia a cuentas particulares.

“No existe ningún documento firmado por él como ministro de Economía, de transferencia a una cuenta en particular de ninguna persona”.

También explicó que en Bolivia las transferencias público-privadas son legales y están reguladas por ley:

“Los bonos, por ejemplo, son transferencias público-privadas. La Renta Dignidad también lo es”.

Según la exautoridad, la auditoría al Fondo Indígena no estableció responsabilidad directa en su contra cuando se desempeñaba como ministro.

"Lo vi bien de ánimo"

Respecto al estado del expresidente, aseguró que se encuentra tranquilo y de buen semblante, y que ya anticipaba que podría ser objeto de acciones judiciales.

Se presentó en la Felcc acompañada de la esposa de Arce y cerró su intervención reafirmando su cercanía con el exmandatario:

“Yo no soy de las personas que abandonan a sus compañeros ni a sus amigos. Por eso estoy aquí y voy a estar aquí”.

