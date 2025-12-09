Gobernación de Cochabamba logra acuerdo para mesa de diálogo por conflicto en Cotapachi

La Gobernación de Cochabamba inició gestiones de mediación para buscar una solución al conflicto de Cotapachi, que escaló violentamente este lunes, dejando un saldo de dos muertos y varios heridos.

El Secretario Departamental de Gobernabilidad, Eduardo Camacho, informó sobre una reunión sostenida este martes con los alcaldes Nelson Gallinate (Colcapirhua) y Héctor Cartagena (Quillacollo), con la participación de la Defensoría del Pueblo.

"Conflicto de residuos, no de límites"

Camacho precisó que el problema central es el uso del botadero de residuos sólidos y no, como se ha manejado, un conflicto de límites entre municipios.

"Hemos coincidido de que este no es un problema de límites, sino es un problema de residuos sólidos. Y esto se origina a raíz de que en los anteriores días se ha suscitado un bloqueo en el ingreso de lo que es el botadero de basura del municipio de Colcapirhua", dijo el Secretario.

Detalló que el bloqueo en el ingreso del botadero en Colcapirhua fue lo que motivó la Acción Popular, la cual ordenó la habilitación forzosa del ingreso, lo que derivó en la intervención policial del lunes.

Acuerdos inmediatos y cuarto intermedio

A raíz de la alta tensión generada por los hechos violentos, la Gobernación tomó dos decisiones inmediatas para calmar los ánimos:

Suspensión de ingreso de basura: Se determinó que no ingrese todavía la basura al botadero para "calmar los ánimos de las personas movilizadas." Levantamiento de bloqueos: Se acordó con los alcaldes que los distritos de Quillacollo que mantenían un bloqueo levanten las medidas de presión y entren en un cuarto intermedio.

Cita clave

La Gobernación ha programado una reunión crucial para este miércoles con el objetivo de encontrar una solución definitiva al problema. La convocatoria está dirigida a los principales actores del conflicto. Será a las 9:00 de la mañana, en instalaciones del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, con la presencia de los dirigentes de la regional Cotapachi, quienes mantienen una demanda contra el municipio de Colcapirhua por el botadero.

Camacho señaló que se esperaron dos días para que las familias pudieran realizar el entierro de las personas fallecidas, y ahora se buscará una solución "definitiva a este problema de la basura que tiene Colcapirhua con Cotapachi".

Mira la programación en Red Uno Play