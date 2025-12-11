Fesirmes da “beneficio de la duda” a reunión con el municipio, pero mantiene advertencia de paro

Tras anunciar la suspensión del paro previsto para este jueves y viernes, la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud (Fesirmes) informó que retomará las medidas de presión la próxima semana, específicamente el lunes y martes, si las autoridades no logran subsanar los errores administrativos que impiden el pago de sueldos a 460 profesionales.

La secretaria general de Fesirmes, Rocío Rivero, explicó que la suspensión del paro se dio luego de conocer que algunos de los trabajadores afectados aceptaron sostener una reunión con el secretario municipal de Salud, lo que abrió, según dijo, una posible vía de conciliación.

“Hemos tomado conocimiento de que algunos de los afectados habrían aceptado sostener una reunión con el secretario municipal de Salud, lo cual abre una vía de conciliación. No era la línea que estábamos manejando como federación, pero somos respetuosos y hemos dado ese beneficio de la duda”, declaró Rivero.

Sin embargo, la dirigencia aclaró que el problema persiste. De acuerdo con el reporte enviado por dos representantes que se encuentran en La Paz, los errores en la información remitida por el Ministerio de Salud a la Secretaría Municipal y a la Alcaldía todavía no han sido corregidos, lo que mantiene bloqueada la planilla de pagos.

“Todavía no se han subsanado los errores (…) y ya son 102 días de retraso en el salario de 460 profesionales”, agregó Rivero.

La federación espera que durante esta jornada se confirme si las observaciones fueron corregidas. En caso contrario, anunció una reunión de emergencia para mañana, donde se definirá retomar el paro de 48 horas que ya tiene fecha propuesta: lunes y martes de la próxima semana.

Los trabajadores recuerdan que llevan más de 100 días sin recibir su sueldo y exigen una solución inmediata a la falta de pago, atribuida a errores administrativos que ninguna instancia ha corregido hasta el momento.

