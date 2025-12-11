¡IMÁGENES SENSIBLES! Así fue como una vagoneta arrolló y provocó la muerte de una mujer en Santa Cruz

Un trágico accidente se registró la mañana de este jueves en el octavo anillo de la avenida Tres Paso al Frente, Santa Cruz, cuando una mujer de la tercera edad perdió la vida tras ser impactada por un vehículo.

Las cámaras de seguridad del sector captaron el momento exacto del accidente. En las imágenes, de apenas 12 segundos de duración, se observa a la víctima intentando cruzar la vía. Al llegar a la mitad del cruce, una vagoneta irrumpe en escena, impactando a la mujer, quien es proyectada por los aires y cae sobre el pavimento.

Producto del golpe, la mujer falleció de manera instantánea. Al llegar los equipos de emergencia, el cuerpo ya no presentaba signos vitales.

Se espera que las autoridades correspondientes emitan en las próximas horas un informe oficial sobre el avance de la investigación, que determinará las circunstancias exactas del accidente y la posible responsabilidad del conductor.

¡IMÁGENES SENSIBLES!

