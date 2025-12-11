TEMAS DE HOY:
hombre desaparecido Juan José Zúñiga menor abusada y embarazada

Policial

Trágico accidente en la avenida Tres Pasos al Frente cobra la vida de una mujer adulta mayor

Testigos relataron que la víctima quedó tendida sobre la vía sin signos vitales, por lo que no hubo posibilidad de recibir asistencia médica.

Charles M. Flores

11/12/2025 12:40

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Una mujer de la tercera edad perdió la vida de manera instantánea este jueves tras un accidente de tránsito registrado en inmediaciones del octavo anillo y la avenida Cumavi, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El hecho causó gran consternación entre vecinos y transeúntes que presenciaron el violento impacto. Testigos relataron que la víctima quedó tendida sobre la vía sin signos vitales, por lo que no hubo posibilidad de recibir asistencia médica.

“Hubo un fallecimiento en el octavo anillo de la avenida Tres Pasos al Frente”, se escucha en un video grabado por un ciudadano que se encontraba en el lugar.

Efectivos de la Unidad Operativa de Tránsito llegaron al sitio para acordonar la escena y realizar las pericias correspondientes, con el objetivo de esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar posibles responsabilidades. Además, se revisarán las cámaras de seguridad de la zona.

Se espera que las autoridades correspondientes emitan en las próximas horas un informe oficial sobre el avance de la investigación.

 

