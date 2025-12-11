Hallan muerto en La Paz a un hombre reportado como desaparecido hace un año en Oruro

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Martín Arequipa, informó este miércoles sobre el hallazgo sin vida de una persona en la ciudad de La Paz, reportada como desaparecida en Oruro.

La víctima, de 62 años, desapareció el 11 de diciembre de 2024. Sin embargo, su familia formalizó la denuncia ante la Policía en agosto de 2025, señalando que el hombre trabajaba en el sector minero en la ciudad de La Paz.

Durante las investigaciones, las autoridades lograron hallar el vehículo del desaparecido, el cual habría sido comercializado en Challapata como un automóvil indocumentado.

“Tras la investigación, logramos identificar al ciudadano que habría vendido este motorizado”, afirmó Arequipa.

Con el avance de las pesquisas, se allanó el domicilio del sindicado y se aprehendió a la esposa del mismo. La captura del principal autor del crimen se concretó el 9 de diciembre de 2025.

“El sujeto nos llevó al lugar donde el cuerpo fue abandonado. Se procedió al levantamiento legal del cadáver en jurisdicción de La Paz, luego al traslado a la morgue y a la autopsia de ley”, declaró Arequipa.

Según las autoridades, el hombre fue victimado y su vehículo sustraído. Los principales autores del crimen ya se encuentran detenidos, se busca a otros involucrados.

