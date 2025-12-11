Hay 5 órdenes de aprehensión pendientes por el caso Fondo Indígena

El Ministerio Público avanza en el proceso legal contra el expresidente y exministro de Economía, Luis Arce, por el caso Fondo Indígena. El fiscal asignado al caso, Miguel Cardozo, informó hoy que se está alistando la imputación formal contra la exautoridad por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

La Fiscalía sostiene que las investigaciones preliminares establecen que Arce, en su calidad de exministro, autorizó el desembolso de fondos para 3.500 proyectos del Fondo Indígena y transferencias a cuentas particulares.

Cardozo reveló que las investigaciones no se limitan solo al expresidente. El fiscal confirmó la existencia de varias órdenes de aprehensión que están pendientes de ejecución por parte de la Policía.

“Existen 5 órdenes de aprehensión, la Policía ya tiene conocimiento de ellas y son ellos quienes deben ejecutarlas”, adelantó el fiscal Cardozo, sin brindar los nombres de los sindicados.

Asimismo, el Ministerio Público anunció una nueva ronda de citaciones. Sin dar nombres específicos, Cardozo indicó que se tiene programado citar a otras exautoridades del Gobierno en calidad de testigo, entre ellos exviceministros y exdirectores del Fondo Indígena.

El fiscal detalló que se identificará a todas las personas que fueron beneficiadas con los desembolsos a cuentas particulares. Estas personas serán citadas a prestar sus declaraciones en calidad de testigos para esclarecer el destino de los fondos malversados.

Mira la programación en Red Uno Play