El set del programa juvenil 'Último Nivel' de Red Uno se transformó en un escenario de pura emoción al ser testigo del anuncio más íntimo y hermoso de su presentadora, Dayana Molina. La joven, quien se casó en agosto, reveló en vivo que está esperando un bebé junto a su esposo, Gustavo Gil.

El momento culminante del programa fue precedido por una producción especial. Con lágrimas de felicidad en el rostro, se escuchó en off la voz de Dayana con un relato cargado de poesía que conmovió a todos:

"Hay momentos en la vida que no llegan con ruido, sino como un susurro que roza el alma. Un día despiertas y el mundo parece más suave, más luminoso como si alguien hubiera encendido una pequeña estrella dentro de ti... Hoy camino con un secreto hermoso, un milagro pequeño que ya transformó cada uno de mis días, por eso estoy aquí, con el corazón temblando de alegría para decirlo al fin, es la noticia más bella que la vida me ha regalado: Estoy esperando un bebé".

Un milagro que nacerá en junio

Tras la emotiva declaración, la presentadora y exreina del Carnaval observó en la pantalla del estudio las primeras imágenes del bebé a través de la ecografía.

"Era un pequeño secreto que me lo tenía guardado. Tengo 13 semanas y estaba ansiosa de poder contárselos. Nacerá en junio", agregó Dayana, visiblemente emocionada.

Inmediatamente, sus compañeros de conducción —Gato, Yoyo y Fercho, a quienes considera su 'familia televisiva'— la abrazaron y felicitaron entre lágrimas de alegría.

El estudio se llenó de celebración con arreglos de globos, osos de peluche gigantes y regalos dedicados a la futura mamá y al bebé en camino. La alegría de Dayana se contagió a todos los presentes y participantes, quienes se unieron para desearle la mayor felicidad en esta nueva etapa.

