El daño económico en el Fondo Indígena alcanza los Bs. 4.000 millones, según el abogado denunciante

El abogado denunciante Eduardo León aseguró que el presunto daño económico causado al Estado boliviano por el manejo irregular del Fondo Indígena, alcanzaría cifras superiores a los 4.000 millones de bolivianos. Las declaraciones surgieron durante una entrevista en el programa El Mañanero.

“No se hizo ningún proyecto de desarrollo… y se logró un gasto de 4.200 millones de bolivianos”, afirmó.

El caso Fondo Indígena volvió a ocupar el centro de la atención pública luego de que el expresidente Luis Arce Catacora fuera aprehendido en las últimas horas.

León añadió que, según la investigación presentada, se identificaron 54 transferencias bancarias por un monto total de 46,4 millones de bolivianos que nunca fueron reportadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

“La UIF, que dependía de Luis Arce Catacora, nunca reportó al Ministerio Público; este dinero se desapareció”, señaló.

El abogado también cuestionó los horarios inusuales de las operaciones: “Las transferencias privilegiaban ser entre 8 de la noche hasta 4 de la mañana”, indicó, subrayando que las leyes nacionales “prohíben la transferencia de recursos públicos del Estado a cuentas particulares”.

Según León, Arce tenía una responsabilidad directa y jerárquica. “Él era la persona que guardaba los recursos económicos, disponía los recursos económicos, tenía que haber fiscalizado… y finalmente debería haber procedido a auditar esos recursos”, afirmó.

Como prueba principal mencionó un acta notariada de 2010 en la que —según la acusación— Arce habría instruido la apertura de cuentas personales para agilizar desembolsos. “Dispone que se abran cuentas particulares donde él va después a arreglar”, aseguró.

León sostuvo que solo 20 dirigentes recibieron más de 102 millones de bolivianos, citando nombres y montos específicos durante la entrevista.

