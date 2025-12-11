Inauguran el Paseo de Luces en el Atrio Papal: familias disfrutan del ambiente navideño en Santa Cruz

El Paseo de Luces del Atrio Papal, ubicado en el segundo anillo de la avenida Cristo Redentor, en Santa Cruz de la Sierra, fue inaugurado recientemente y se suma a otros espacios navideños como la Plaza 24 de Septiembre, que encendió su decoración el pasado domingo.

El encendido oficial del paseo reunió a decenas de familias, que disfrutaron del ambiente festivo, las luces decorativas y las actividades culturales organizadas por la Alcaldía.

“Este lugar es emblemático desde varias navidades y es mágico, porque los niños esperan con ilusión su regalo”, destacó Sarita Mancilla, secretaria municipal de Cultura.

Mancilla explicó que el Paseo de Luces representa no solo un espacio visualmente atractivo, sino también un momento de reflexión sobre la fe y el significado de la Navidad.

El recorrido está adornado con pinos iluminados, un ángel navideño y estructuras decorativas, diseñadas para que las familias compartan momentos de conversación y alegría, especialmente con los más pequeños.

Temporada navideña en marcha

Con esta actividad, la ciudad de Santa Cruz da inicio formal a las festividades navideñas, que incluirán presentaciones culturales, ferias y encendidos en otros espacios públicos. La población puede visitar el Paseo de Luces durante todas las noches de diciembre.

